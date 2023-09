Manchester City comete 'loucura' com Haaland para afastar Arábia Saudita

O Manchester City teria dado o 'tiro de partida' nas negociações com Rafaela Pimenta, empresária de Erling Haaland, tendo em vista a renovação, isto apesar de o contrato do jogador norueguês permanecer válido até junho de 2027.

A notícia foi dada, este domingo, pelo jornal britânico The Sun, que revela que, na base da intenção dos citizens, está o receio de que o atacante de 23 anos possa vir a ser o próximo alvo da Arábia Saudita, país do Oriente Médio que continua a levar a cabo um investimento multimilionário no desenvolvimento do futebol.

Nesse sentido, atuais campeões ingleses estarão se preparando para fazer 'disparar' o pagamento do ex-Borussia Dortmund dos atuais 437,2 mil euros por semana para os 641,3 mil euros semanais.

Erling Haaland se tornaria assim, aos 23 anos, o jogador mais bem pago da Premier League, algo que, juntamente com o prolongamento do vínculo por mais um ano, poderia ser suficiente para o convencer a permanecer no Etihad.

