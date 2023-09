Neymar diz que Lionel Messi viveu "um inferno" no PSG

Neymar falou sobre um ilustre ex-colega de equipe - nada mais, nada menos do que Lionel Messi. O brasileiro compartilhou momentos com Messi durante duas temporadas e admitiu que ele não era feliz em Paris. Aliás, Lionel disse isso quando chegou ao Inter Miami, dos Estados Unidos.

"Fiquei muito feliz pelo ano que ele viveu, chegando ao paraíso ao ganhar a Copa do Mundo com a Argentina, mas ele viveu os dois lados da moeda, porque no PSG viveu o inferno", disse Neymar à Globo.

Neymar juntou-se recentemente ao Al Hilal e disse também nessa entrevista que está ansioso para regressar aos campos, após uma longa ausência por lesão. "Sou alguém que não gosta de seguir futebol, mesmo quando jogo. Não sou um tipo que se senta no sofá em casa e vê futebol, não sou esse tipo. Mas sinto falta. Via os jogos da seleção brasileira e sentia falta de estar naquele ambiente. O ambiente da seleção brasileira é sempre muito bom", disse.