Raphinha se machuca em jogo do Barcelona e pode desfalcar a seleção

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O ponta-direita Raphinha sofreu uma lesão muscular e deixou o campo ainda no primeiro tempo do duelo entre Barcelona e Sevilla, nesta sexta-feira (29), no Estádio Olímpico de Montjuic.

O brasileiro estava atuando como meio-campista e era um dos destaques do Barcelona no duelo, quando, depois de um chute a gol, caiu no solo e não se levantou. Ele foi atendido ainda em campo e deixou o gramado caminhando lentamente, aos 36min da etapa inicial.

A lesão de Raphinha pode ter impacto direto nos planos de Fernando Diniz para as duas próximas partidas da seleção brasileira, contra Venezuela e Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Raphinha foi titular nas vitórias contra Bolívia (5 a 1) e Peru (1 a 0), tendo sido um dos destaques da primeira partida, em Belém. O jogador também vive bom momento no Barcelona, sendo aproveitado tanto pelas pontas quanto no meio-campo.

O Barcelona ainda não divulgou detalhes sobre a lesão do jogador, mas pessoas próximas a Raphinha mostraram preocupação com o caso, em contato com a reportagem do UOL.