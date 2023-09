J.J. pede mais apoio aos torcedores do Al Hilal: "Antes cantavam por mim"

Jorge Jesus mostrou-se, na noite de sexta-feira (29), um tanto desiludido com os torcedores do Al Hilal após vitória diante do Al Shabab (2-0), em jogo da 8.ª rodada do campeonato saudita. Em conferência de imprensa, o treinador português lembrou que na primeira passagem pelo clube da Arábia Saudita o seu nome era entoado pelas arquibancadas, algo que ainda não aconteceu nesta segunda aventura no mesmo clube.

"Felicito os nossos torcedores pela vitória. Ao nível dos torcedores de todas as equipes, os nossos adeptos distinguem-se. Antes, na minha primeira passagem pelo Al Hilal, eles cantavam o meu nome, mas agora já não cantam. Talvez depois de mais resultados positivos possamos conseguir um ambiente da harmonia", lembrou Jesus, citado pelo jornal Asharq Al-Awsat.

O treinador português também se mostrou confiante com o futuro de Neymar no clube, apesar do astro brasileiro ter desperdiçado um pênalti e de continuar sem marcar pelo Al Hilal.

"No futuro, vai melhorar. Neymar contribuiu para os dois gols da nossa equipe contra o Al-Shabab", disse Jesus.

