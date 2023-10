CR7, Messi e Neymar são os mais bem pagos do mundo; veja a lista atualizada

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - A revista americana Forbes atualizou nesta sexta-feira (13) a lista dos jogadores de futebol mais bem pagos do mundo. Uma novidade desta edição é a relevância do impacto das contratações realizadas no campeonato da Arábia Saudita.

A lista leva em conta, além do salário, outras rendas obtidas pelos jogadores, a exemplo de contratos publicitários.

A relação traz 11 sobrenomes, sendo que das cinco primeiras posições: três jogam na Saudi Pro League.

No total, quatro jogadores atuam na Arábia Saudita, três estão na Premier League e os demais estão divididos entre a MLS dos Estados Unidos, a Ligue 1 da França, a Bundesliga Alemã e a Liga Espanhola

Cristiano Ronaldo lidera a lista, enquanto Lionel Messi aparece em segundo lugar. Neymar aparece em terceiro.

Confira a lista em dólar (campo/fora de campo)

1- Cristiano Ronaldo (Al Nassr - Arábia Saudita): 260 milhões de dólares (200/60)

2- Lionel Messi (Inter Miami - Estados Unidos): 135 milhões de dólares (65/70)

3- Neymar Jr. (Al Hilal-Arábia Saudita): 112 milhões de dólares (80/32)

4- Kylian Mbappé (PSG - França): 110 milhões de dólares (90/20)

5- Karim Benzema (Al Ittihad - Arábia Saudita): 106 milhões de dólares (100/6)

6- Erling Haaland (Manchester City - Inglaterra): 58 milhões de dólares (12/46)

7- Mohamed Salah (Liverpool - Inglaterra): 53 milhões de dólares (35/18)

8- Sadio Mané (Al Nassr - Arábia Saudita): 52 milhões de dólares (48/4)

9- Kevin De Bruyne (Manchester City - Inglaterra): US$ 39 milhões (35/04)

10- Harry Kane (Bayern de Munique - Alemanha): 36 milhões (26/10)

11- Robert Lewandowski (Barcelona-Espanha): 34 milhões (24/10)

Cristiano Ronaldo liderou a lista em outras seis ocasiões nos últimos anos (2014, 2015, 2016, 2017 e 2021), enquanto Lionel Messi esteve no topo em outras três ocasiões (2018, 2019 e 2020).

Kylian Mbappé foi o único que conseguiu permaneceu na mesma posição entre 2022 e 2023.