Campeão do mundo pela Argentina é suspenso por dois anos por doping

O atacante argentino Papu Gómez foi suspenso por dois anos do futebol por doping. O teste positivo foi realizado em novembro de 2022, dias antes do início da Copa do Mundo, na qual Gómez ajudou a Argentina a conquistar o título.

A notícia foi divulgada pelo portal espanhol Relevo. De acordo com o site, o exame foi realizado de surpresa durante um treino do Sevilla, clube pelo qual Gómez jogava na época.

O jogador alega que, dias antes do teste, passou mal durante a noite e tomou o xarope de um de seus filhos sem consultar a equipe médica do Sevilla. O xarope, segundo Gómez, poderia conter substâncias proibidas.

A suspensão de Gómez é um duro golpe para o jogador, que tem 35 anos e vinha se destacando no futebol italiano. Ele chegou ao Monza, clube da Série A, em setembro deste ano e já disputou duas partidas oficiais pela equipe.

Gómez tem a possibilidade de recorrer da decisão. Para isso, ele terá de demonstrar a uma comissão de especialistas em medicina que ingeriu a substância proibida por motivos médicos legítimos.

