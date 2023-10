Flamengo, em nova fase, fala em título: 'Não brigamos por Libertadores'

(UOL/FOLHAPRESS) - Com duas vitórias consecutivas e um ambiente notoriamente mais leve, o Flamengo volta a falar em título do campeonato Brasileiro. O clube tem uma história de arrancadas que eram ainda mais improváveis na competição.

Depois da vitória contra o Vasco, Arrascaeta falou que o Flamengo não pode se contentar apenas com a vaga na Libertadores.

O ambiente do clube é outro depois de apenas duas vitórias nos dois jogos em que Tite dirigiu o time.

O clube já virou situações tirou diferenças maiores do que a atual em dois títulos Brasileiros de pontos corridos.

"Nesse clube, a gente não tem que brigar por Libertadores, tem que lutar pelo título. Sabemos que estamos em uma situação muito difícil pelo título. Mas temos que lutar até o final", disse Arrascaeta à TV Globo.

AS VIRADAS DO FLAMENGO

No título de 2009 o clube rubro-negro chegou a ocupar a 14ª colocação e tirou uma diferença de 13 pontos.

Em 2020, a diferença tirada foi de 11 pontos e só chegou à liderança na penúltima rodada. No jogo final, contra o São Paulo, no Morumbi, foi campeoão mesmo sendo derrotado, graças ao tropeço do Internacional em casa.

O FATOR TITE

Tite acumula duas partidas pelo Flamengo com duas vitórias: 2 a 0, fora de casa sobre o Cruzeiro, e o 1 a 0, de ontem, no Vasco. Na avaliação do volante Thiago Maia, Tite mudou o ambiente que não era bom com Sampaoli.

"O Tite é um cara que conversa muito com a gente durante o dia. São pessoas diferentes, países diferentes, e ele tem passado toda experiência que tem. Graças a Deus tem dado certo", disse Thiago Maia.

Pelo menos fora do vestiário, Tite prefere adotar mais os "pés no chão". Ele segue costuma tratar a possibilidade como algo que existe "matematicamente", mas prefere frisar que a meta inicial é garantir a classificação para a Libertadores de 2024.

Disposto a aproveitar cada minuto de trabalho nesta reta final de Campeonato Brasileiro, ele destacou o sistema defensivo da equipe, que já está há duas rodadas sem sofrer gols:

"O Cruzeiro que ganhamos de 2 a 0 tinha uma das melhores defesas. Não é o sistema defensivo, é a equipe, que se defende, cria e ataca", disse o treinador.

