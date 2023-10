Jogador de hóquei no gelo morre atingido por lâmina de patim no pescoço

Adam Johnson, jogador de 29 anos, morreu, este sábado, no seguimento de um incidente de elevada gravidade que ocorreu na partida entre os Nottingham Panthers e os Sheffield Steelers, válida pela liga principal do hóquei no gelo inglês.

O norte-americano foi derrubado por um adversário, e, depois de cair, foi atingido pela lâmina de um patim no pescoço, começando a sangrar abundantemente, o que levou à interrupção imediata da partida, perante o choque de todos os presentes.

Os atletas de ambas as equipes se recolheram ao vestiário, enquanto Adam Johnson era atendido pela equipe médica, tendo a organização pedido aos cerca de oito mil torcedores presentes que abandonassem a Sheffield Arena.

O jogador ainda foi transferido para o Northern General Hospital, situado em Sheffield, onde acabou por não sobreviver aos ferimentos, tendo o óbito sido confirmado pelo clube que representava, já pela manhã deste domingo.

"Os Nottingham Panters estão verdadeiramente devastados por anunciar que Adam Johnson morreu tragicamente, depois de um acidente bizarro, no jogo de Sheffield, na noite passada. Os Panthers enviam os seus pensamentos e condolências à família, parceira e todos os amigos do Adam, neste período extremamente difícil", pode ler-se no comunicado.

"Todos no clube, incluindo jogadores, funcionários, equipe técnica e proprietários estão devastados com a notícia do falecimento do Adam. Os nossos pensamentos também estão com os torcedores e funcionários de ambos os clubes, especialmente aqueles que estavam presentes ou a acompanhar o jogo, que ficarão devastados com a notícia de hoje", prossegue.

"Os Panthers gostariam de agradecer a todos que se apressaram a apoiar o Adam, ontem à noite, na mais desafiante das circunstâncias. Adam, o nosso número 47, não era apenas um jogador extraordinário, mas também um grande companheiro de equipe e uma pessoa incrível, com toda a vida pela frente. O clube vai sentir a falta dele e nunca o esquecerá", completa.

