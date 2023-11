Contratação de Marcelo 'disparou' a receita do Fluminense

O Fluminense vive um bom momento esportivo e financeiro. A equipe treinada por Fernando Diniz vai lutar este sábado para conquistar a sua primeira Taça Libertadores, estando a um passo da estreia no Mundial de Clubes, em 2024.

Se em termos esportivos está à beira de fazer história, coincidindo com a presença de Marcelo, ex-lateral esquerdo do Real Madrid, financeiramente o Fluminense ultrapassou as previsões mais otimistas do clube para esta época.

O clube carioca tinha orçamentado uma receita de 67 milhões de reais para esta época, valor que já foi ultrapassado e que, para já, se situa nos 85 milhões de reais, e deverá crescer ainda mais este ano.

Este montante inclui os 33 milhões de reais que cada um dos finalistas recebe, aos quais se devem juntar mais 52 milhões de reais se ganharem o troféu. O campeão da Libertadores recebe um prêmio de 91 milhões de reais, contra os já referidos 33 milhões de reais para os segundos classificados. A este montante deve ser adicionado o valor acumulado durante a competição.