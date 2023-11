Dani Rodríguez revela lesão insólita no Camp Nou

O atacante espanhol Dani Rodríguez, atualmente no Real Valladolid, concedeu uma entrevista ao programa "El Tercer Tiempo", da Movistar+, na qual revelou um episódio doloroso que viveu em 7 de dezembro de 2019.

Na época, o jogador, que atualmente tem 35 anos, jogava pela primeira vez no Camp Nou, com a camisa do Mallorca, quando sofreu uma lesão insólita num jogo que acabou com a derrota dos baleares por 5-2.

"Foi uma ação fortuita. Fui forte à bola, tentei meter a perna pelo lado de Sergi Roberto, que estava de costas, ele protegeu-se com a anca e acertou-me no testículo esquerdo. Sofri uma dupla fratura", começou por contar o jogador natural de Betanzos.

"Ao intervalo, disseram-me que tinha de ser substituído, mas era a minha primeira vez no Camp Nou, e, como me custou tanto chegar lá... Disse 'Não me podem tirar isto. Daqui não saio'. Foi complicado", completou.

Rodríguez jogou o segundo tempo com fortes dores, mas não conseguiu evitar a derrota do Mallorca. O jogador ainda voltou a jogar pelo clube balear na temporada seguinte, mas acabou por ser transferido para o Real Valladolid em 2021.

A lesão de Rodríguez foi um dos episódios mais insólitos da história do futebol. O jogador ainda hoje se lembra da dor que sentiu naquele dia, mas também da determinação que teve para continuar a jogar.

