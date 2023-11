Por que a torcida do Grêmio ainda acredita na permanência de Suárez

(UOL/FOLHAPRESS) - A torcida do Grêmio ainda acredita em reverter o plano do uruguaio Luis Suárez, de 36 anos, de atuar ao lado de Messi no Inter Miami, dos Estados Unidos.

O crescimento do Grêmio e a relação cada vez mais próxima com o clube dão esperanças aos torcedores, que sonham com a permanência dele.

Segundo apurou o UOL, Suárez teria firmado um documento com a franquia dos Estados Unidos, mas o acordo não é tratado como 'pré-contrato'.

Leia Também: Fred, do Fluminense, é assaltado no RJ e tem carro e celular roubados



Ao mesmo tempo, a direção do Inter Miami não confirma qualquer acordo com Suárez. Em entrevistas recentes, Chris Henderson, diretor da equipe, citou que o uruguaio é atleta do Grêmio e que não poderia falar nada além disso.

Claro que pode ser apenas um ato de cortesia, mas já é suficiente para alimentar o sonho dos gremistas.

"Luis Suárez está atualmente no Grêmio e nós não queremos comentar sobre um jogador que não está no nosso elenco. É outro grande jogador que sempre foi ligado ao nosso time e é ótimo ter jogadores ao redor do mundo conectados ao Inter Miami e querendo vir para cá", disse Henderson.

Relatos colhidos pelo UOL recentemente indicam Suárez cada vez mais integrado ao dia a dia gremista. Totalmente adaptado a Porto Alegre e com mais tempo entre um jogo e outro no fim da temporada, ele se mostra feliz e empolgado.

Até mesmo a chance de permanência foi percebida por pessoas próximas a ele. Suárez teria cogitado em algum momento a chance de seguir no RS. Mas não há nenhuma condição concreta até o agora.

Ao mesmo tempo, o interesse do Inter Miami na contratação do goleiro David De Gea foi visto como positivo pelos gaúchos.

Se conseguir concretizar acordo com o espanhol, o Inter Miami teria de remanejar seus salários e vagas de estrangeiros ou desistir de Suárez.

Suárez declarou, depois de seu retorno à seleção do Uruguai, que está feliz no Grêmio e que a arrancada final do time foi empolgante.

A classificação iminente para a Libertadores poderia dar ao jogador um novo desafio no Brasil e o fazer suportar o calendário apertado no país.

"Tem sido uma linda temporada com o Grêmio. Não imaginava que o time pudesse chegar no fim do ano brigando pelo título do Campeonato Brasileiro, logo depois de vir da Série B. Estou tentando ajudar o time como posso e está sendo um lindo fim de ano", disse Suárez.

A direção gremista e o técnico Renato Gaúcho não alimentam falsas expectativas. O treinador chegou a afirmar recentemente que seria 'um milagre' a permanência de Luisito.

Nos bastidores, o comando gremista mantém postura semelhante e enxerga ter o centroavante na Arena em 2024 como chance remota.

O clube até mesmo já se movimenta no mercado da bola de olho em atacantes para o ano que vem.

Desde a coletiva em que afirmou que tinha chegado a um acordo com o Grêmio, Suárez não falou novamente em saída.

Eventualmente quando dá entrevistas ao fim dos jogos, o uruguaio é reticente sobre o futuro e faz questão de enaltecer a força que o time recebe da torcida.

Luis Suárez entrou em acordo com a direção do Grêmio em julho para antecipar o encerramento de seu contrato, que iria até a conclusão de 2024. O fim da temporada marca a despedida do 'Pistolero' da Arena.

Na visão otimista entre os Tricolores, ele pode se sensibilizar pelos pedidos repetidos de permanência.

Leia Também: Ford Raptor entra para o Guinness com manobra impressionante