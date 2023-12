Liverpool vence Crystal Palace, de virada, e assume a liderança do Inglês

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O Liverpool venceu o seu confronto deste sábado (9) contra o Crystal Palace por 2 a 1, no Selhurst Park Stadium, em partida válida pela 16ª rodada do Campeonato Inglês. Com a vitória, assumiu a liderança do campeonato provisoriamente.

Jean-Philippe Mateta abriu o placar para os donos da casa, mas o time de Kloop virou com Salah -que anotou 200 gols pelo clube- e Elliott, que ampliou nos acréscimos.

Agora, o Liverpool assume a liderança provisória da competição, com 37 pontos e torce por um tropeço do Arsenal contra o Aston Villa para assumir de vez a ponta da tabela. O rival do dia, o Crystal Palace, é o 14º colocado, com 16 pontos.

O Liverpool volta a campo na quinta-feira (14), quando enfrenta o Union, às 14h45 (de Brasília), no Lotto Park, pela última rodada da fase de grupos da Liga Europa. Os Eagles jogam no próximo sábado, às 12h, contra o Manchester City, no Etihad Stadium.