Flamengo vira 'andarilho' no início de 2024 e vai demorar para rever Maracanã

BRUNO BRAZ E LUIZA SÁ

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo deve demorar até ter o reencontro com o torcedor no Maracanã em 2024. Com jogos marcados para outros estados e pré-temporada, o time só tem previsão de retorno à casa em fevereiro.

O time começa o ano de maneira itinerante, jogando em Manaus, Orlando (EUA) e Belém. A estreia no Carioca, contra o Audax, acontece na Arena da Amazônia, e a delegação viaja em seguida para os Estados Unidos. Na volta, joga no Mangueirão no dia 31 de janeiro ou 1º de fevereiro.

Durante o período fora, o sub-20 joga o Estadual. São três rodadas marcadas para o período, sendo duas como visitante (Nova Iguaçu e Portuguesa) e uma como mandante (Volta Redonda) sob o comando de Mário Jorge.

O Maracanã vai passar por um período de manutenção, principalmente por conta do gramado. O estádio recebe shows de Paul McCartney e Ivete Sangalo, além do Jogo das Estrelas de Zico antes do fim do ano.

A previsão é que o estádio fique fechado até fevereiro. A programação só mudaria em caso de necessidade dos clubes gestores, mas a tendência é que a reabertura seja somente no clássico entre Flamengo e Vasco, dia 3 de fevereiro.

O Nova Iguaçu recebeu sondagens para mandar o jogo com o Flamengo fora do Rio de Janeiro e deve fazer a venda. O clube pediu que os empresários responsáveis pela negociação consultem diretamente o Rubro-Negro antes de tomar uma decisão, mas já considera que não jogará no estado. O Nordeste é uma alternativa de interesse do clube rubro-negro. A Portuguesa pretende mandar a partida no Luso-Brasileiro até o momento.

A partida da terceira rodada deve ser no Nordeste. O Flamengo enfrenta o Volta Redonda como mandante e já se movimenta para a mudança de local, assim como diante do Nova Iguaçu. O presidente Rodolfo Landim se reuniu com a presidente da Federação da Paraíba nos últimos dias.

EXPANSÃO E CARINHO AO TORCEDOR

O Flamengo quer nacionalizar o Carioca. Os jogos fora do estado estão permitidos desde o ano passado, mas o clube teve dificuldades de montar a operação e por isso não realizou.

O time entende ser o momento de jogar fora do Rio e atender a torcida de outros estados. Durante o Brasileirão, o clube prioriza o Maracanã e só tem costume de sair do Rio quando não tem o estádio.

O Flamengo teve a melhor média de público dos últimos 10 anos. O clube, inclusive, começa a vender o pacote de todos os ingressos de partidas no Maracanã na próxima segunda-feira para os sócios-torcedores.

O Flamengo foi convidado a jogar no Mangueirão, reinaugurado neste ano. A última partida lá foi em 2003.

A escolha por Manaus foi pelo alto número de torcedores locais, que são engajados com o clube. O Amazonas é o quarto estado que mais coloca pessoas no Maracanã, perdendo para Minas Gerais, Espírito Santo e São Paulo. O Flamengo não joga em Manaus desde 2016.

Fazemos acompanhamento contínuo do público que vai ao jogo do Flamengo. Manaus é o quarto estado que coloca mais gente no Maracanã em alguns jogos. Temos algo para dar a esse pessoal de retorno. Levar o Flamengo para lá. Mais de 50% da população torce por nós Rodolfo Landim

