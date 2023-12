Goleira de futsal brasileira morre aos 26 anos na Espanha

PORTO ALEGRE, RS (UOL-FOLHAPRESS) - Jhennifer Oliveira Camargo, goleira do Rodiles (ESP), morreu na última sexta-feira em meio ao tratamento de um tumor no cérebro. A brasileira tinha 26 anos.

Jhennifer defendia o Rodiles desde 2020. Em 2018 chegou a ser indicada a melhor goleira do mundo de futsal.

Em fevereiro deste ano, ela deu uma pausa na carreira após ser diagnosticada com câncer no cérebro.

Ela passou, então, a auxiliar no trabalho das categorias de base do clube, enquanto mantinha tratamento da doença.

De luto, o clube suspendeu os jogos previstos para este fim de semana.

Natural de Ponta Grossa, no Paraná, Jhennifer começou no Carambeí e passou pelo São José Futsal. Além disso, foi campeã do Sul-Americano Sub-20 de futsal, no Chile, com a seleção brasileira.

