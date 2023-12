Presidente do Corinthians confirma oferta para contratar Lucas Veríssimo

Augusto Melo, presidente do Corinthians, confirmou esta quarta-feira (20) que o clube já apresentou uma proposta para garantir a chegada definitiva do benfiquista Lucas Veríssimo, que se despediu de Portugal para regressar ao Brasil.

Nos bastidores relatam a existência de um pré-acordo entre as duas partes por oito milhões de euros (cerca de 43 milhões de reais). O líder do clube paulista mostrou-se confiante num desfecho positivo nas negociações com o Benfica.

"Fizemos uma proposta, é um jogador que se encaixou. Se este jogador, quando veio para cá recuperar, tivesse um passe estipulado [opção de compra], custaria metade do que estamos oferecendo agora. Foi uma aposta que se encaixou e não o queremos perder. É um líder do grupo, fizemos uma proposta, mas ele será nosso jogador, se Deus quiser", frisou Augusto Melo, em entrevista ao programa Seleção Sportv.

Lucas Veríssimo realizou 18 jogos no Corinthians na última temporada, nos quais marcou um gol e anotou duas assistências.