Flamengo anuncia a contratação de uruguaio De La Cruz, reforço de R$ 79 mi

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo oficializou a contratação de Nicolás De La Cruz, o primeiro reforço do clube para 2024. O meia assina contrato até dezembro de 2028.

Flamengo e patrocinadora fizeram ação. Em uma sequência de vídeos postados nas redes, o clube e uma de suas parceiras anunciaram a chegada do reforço.

O time rubro-negro pagará R$ 79 milhões pelo atleta. Esse é o valor da multa exigida pelo River Plate.

As partes se acertaram nas últimas semanas. O Flamengo aguardava o último jogo do uruguaio com a camisa do clube argentino para comunicar o pagamento da multa.

De La Cruz é aguardado na representação do elenco rubro-negro no Ninho do Urubu, dia 8 de janeiro.

O uruguaio era um sonho antigo do Fla. O clube tentou a contratação na janela do meio de 2023, mas não conseguiu abaixar a pedida do River. Agora, se estruturou para concretizar o negócio.