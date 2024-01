Palmeiras define futuro de atletas que estavam emprestados; veja situações

(UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras já definiu o futuro de quatro dos seis jogadores que pertencem ao clube e retornariam de empréstimos no início do ano.

Os zagueiros Lucas Freitas e Henri, os laterais esquerdos Esteves e Jorge, e os atacantes Vitinho e Ruan Ribeiro são os nomes que retornariam ao Palmeiras no início do ano. Apenas dois têm a situação indefinida, os outros já sabem onde irão jogar em 2024.

Lucas Freitas: o defensor estava emprestado a Chapecoense e fez boa reta final de Série B. O Palmeiras encaminhou a venda do atleta ao Grêmio por R$ 7 milhões por 70% dos direitos econômicos — o Alviverde manterá 30%.

Henri: após uma temporada no North Texas SC (EUA), equipe afiliada ao Dallas FC, o zagueiro retornou o Palmeiras e foi emprestado ao Mirassol para a disputa do Paulistão e a Série B do ano que vem.

Esteves: O jogador retornou de empréstimo do Atlético-GO, com destaque na campanha de acesso do Dragão à elite do futebol nacional. Ele tem contrato até o final de 2024 com o Palmeiras, e pela concorrência na posição, deve ser liberado para buscar um novo clube.

Jorge: O lateral estava emprestado ao Fluminense, mas sofreu uma grave lesão no início da temporada e praticamente não jogou. O Palmeiras acertou um novo empréstimo para o jogador, que defenderá o Santos no Paulistão e na Série B do ano que vem.

Vitinho: O atacante formado na base do Palmeiras foi emprestado ao Valerenga, da Noruega. O clube foi rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Norueguês, o que dificulta a compra prevista no contrato de empréstimo. Ele tem vínculo com o Palmeiras até o fim de 2024.

Ruan Ribeiro: Artilheiro da Copinha de 2023, o atacante de 20 anos estava no FK Valmiera, da Letônia — onde atuou em 34 jogos, marcou 7 gols e deu 2 assistências. Ruan defenderá o Paysandu em 2024.

Emprestados que foram negociados

Outros três atletas tinham contrato de empréstimo até o final do ano com seus clubes, mas eles não retornam ao Palmeiras.

Ivan Angulo, atacante que está no Orlando City, será contratado em definitivo por cerca de R$ 7 milhões.

Merentiel, atacante que jogou este ano no Boca Juniors, também agradou e teve a opção de compra exercida por 3 milhões de dólares (cerca de R$ 14,5 milhões).

Matheus Fernandes, meio-campista que foi bem pelo Red Bull Bragantino, foi outro nome contratado em definitivo — renderá ao Palmeiras cerca de 1,8 milhão de euros (R$ 9,6 milhões).