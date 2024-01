Saída de Everton Ribeiro abre espaço para novo líder no Flamengo

(UOL/FOLHAPRESS) - Em meio à reformulação no elenco do Flamengo e a saída de Everton Ribeiro para o Bahia, surge um espaço no elenco rubro-negro: o de dono da braçadeira de capitão.

O time rubro-negro perdeu alguns nomes que estavam há mais tempo no elenco e exerciam papel de liderança, como Everton Ribeiro, Filipe Luis e Rodrigo Caio.

O técnico Tite chegou ao Flamengo no início de outubro de 2023 e promoveu um rodízio de capitães no elenco, ainda com Ribeiro no banco de reservas por muitas vezes.

Do grupo atual, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique e Gabigol são os remanescentes de 2019 e vistos com perfis de liderança, algo ressaltado também por Filipe Luís após a aposentadoria, em entrevista ao "Charla Podcast".

O lateral esquerdo, inclusive, disse que o Flamengo precisava "renovar as lideranças", algo visto por ele como um processo natural.

David Luiz e Fabrício Bruno são outros postulantes e jogadores que também já foram capitães.

O tema, porém, só deve ser debatido mais profundamente após a representação do elenco, marcada para o próximo dia 8, no Ninho do Urubu.

Leia Também: Justiça da Suíça descobre que vítima de estupro do Caso Cuca morreu em 2002