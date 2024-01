Quanto o Palmeiras já gastou e quanto ainda pode receber no mercado da bola

FLAVIO LATIF

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Palmeiras já acertou a contratação de três jogadores no mercado da bola, e encaminhou a venda de outros dois atletas. O UOL listou como esses movimentos impactam os cofres do Alviverde.Quanto o Palmeiras gastou em reforços

Aníbal Moreno: O clube pagará 7 milhões de dólares (cerca de R$ 34,1 milhões na cotação atual) ao Racing pelo meio-campista argentino de 24 anos, mais 1 milhão de dólares (cerca de R$ 4,8 milhões em bônus por metas a serem cumpridas pelo atleta.

Bruno Rodrigues: O Palmeiras superou a concorrência de clubes do Brasil e de fora para fechar com o atacante de 26 anos. Bruno chega ao Alviverde com contrato até 2028 e 80% dos direitos adquiridos por cerca de R$ 25 milhões.

Caio Paulista: O lateral esquerdo de 25 anos, que também pode atuar como atacante, foi anunciado ontem como reforço do Palmeiras. Ele custará 3,8 milhões de dólares (cerca de R$ 18,5 milhões na cotação atual) ao clube.

Contratações até o momento totalizam R$ 77,6 milhões. Mesmo com três reforços confirmados, o UOL apurou que o Alviverde ainda estuda a contratação de um meia, para ser o substituto de Raphael Veiga, e um atacante para suprir a saída de Endrick para o Real Madrid no meio do ano.Quanto o Palmeiras lucrará com saídas

O Palmeiras negocia as saídas de dois atacantes: Artur, para o Zenit, e o Kevin, para Shakhtar Donetsk.

Artur: O Palmeiras aceitou uma proposta do Zenit de 15 milhões de euros (quase R$ 80 milhões), além de 3 milhões de euros (R$ 15,9 milhões) em bônus pelo atacante. A venda só não está sacramentada por que o jogador não tem certeza sobre jogar no futebol russo — os empresários do atleta e o Alviverde querem que o negócio aconteça.

Kevin: O Palmeiras encaminhou a venda de Kevin ao Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, por 12 milhões de euros (cerca de R$ 64,4 milhões na cotação atual), mais bônus. O Alviverde tem 50% dos direitos econômicos do jogador, os outros 50% são do Desportivo Brasil, onde Kevin começou a carreira na base — há conversas para o Palmeiras adquirir mais 20% antes da venda ser finalizada.

Vendas podem superar R$ 140 milhões. Se Artur atingir todos os objetivos estipulados em contrato com o Zenit, ele pode render ao Palmeiras quase R$ 96 milhões. Além disso, se o clube conseguir adquirir mais 20% de Kevin, o negócio com Shakhtar pode render R$ 45 milhões ao Alviverde — totalizando R$ 141 milhões.

Palmeiras não pretende negociar mais nenhum jogador. O UOL apurou que o clube planeja seu ano de 2024 com todos os atletas que encerram o ano com a equipe.

Leia Também: Corinthians fecha patrocínio master com empresa de apostas e receberá R$ 360 mi por 3 anos