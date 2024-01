Vini Jr é único brasileiro na seleção do ano do prêmio da Fifa

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O brasileiro Vinicius Junior foi escalado na seleção do ano da Fifpro, divulgada nesta segunda-feira (15) na cerimônia do The Best

Vini foi o único brasileiro na seleção da temporada. Ele, no entanto, não esteve no evento para receber a premiação em mãos.

O atacante foi eleito entre os 11 melhores do ano pela primeira vez na carreira. Aos 23 anos, ele está no Real Madrid desde 2018.

O time do ano foi escalado no esquema 3-3-4. Enquanto Vini Jr foi um dos estreantes, Lionel Messi foi eleito pela 17ª vez.

CONFIRA A SELEÇÃO DA TEMPORADA

Thibaut Courtois; John Stones, Kyle Walker e Rúben Dias; Bernardo Silva, Jude Bellingham e Kevin de Bruyne; Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lionel Messi e Vinicius Junior.