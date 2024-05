Haaland ensina como se bate um penálti e deixa torcedores em delírio

Erling Haaland, o destemido atacante norueguês, não parece sucumbir à pressão. Em um confronto crucial contra o Tottenham em solo londrino nesta terça-feira, ele emergiu como o herói do Manchester City. Com maestria e determinação, Haaland converteu o gol que selou a vitória de sua equipe.

Ao enfrentar a marcação de uma grande penalidade, Haaland não se intimidou. Demonstrando liderança e habilidade, ele disparou a bola com força e precisão impecáveis. O resultado, um placar de 2 a 0, não só ampliou a vantagem do City, mas também os colocou um passo mais próximo da tão desejada celebração do título.

Veja o vídeo do lance, abaixo.

Leia Também: Manchester United confirma saída de Raphael Varane, campeão do mundo pela França em 2018