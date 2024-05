Com gritos por 'Bola de Ouro', Vini faz 2 e Real goleia Alavés no Espanhol

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O já campeão Real Madrid venceu o Alavés por 5 a 0, pela 36ª rodada do Campeonato Espanhol, nesta terça-feira (14), no Santiago Bernabéu, em Madri, na Espanha.

Os gols foram marcados por Bellingham, Vini Jr. (duas vezes), Valverde e Güler aos 9', 35' e 45' do primeiro tempo, e 23' e 34' do segundo.

O brasileiro foi muito ovacionado pela torcida, que entoou "É bola de ouro".

Com o resultado, o Real alcançou 93 pontos faltando duas rodadas para o fim do campeonato. No domingo o time enfrenta o Villarreal, às 14h, pela penúltima rodada do torneio.

Já o Alavés se mantém fora da zona de classificação para a Liga Conferência, com seus 42 pontos. No sábado, recebe o Getafe, às 16h.

