Ministério francês é alvo de buscas em caso relacionado com Neymar

O Ministério da Economia e Finanças da França foi alvo de buscas na segunda-feira (16/01) por suspeitas de fraude fiscal no caso da transferência de Neymar do Barcelona para o Paris Saint-Germain, em 2017. As operações foram realizadas por policiais do gabinete central de combate à corrupção e fraude fiscal da direção nacional da polícia judiciária nas instalações da Direção Geral das Finanças Públicas (DGFiP).

A investigação, que está em andamento há vários meses, apura se o PSG recebeu benefícios fiscais indevidos para contratar o jogador brasileiro. O clube francês teria pago cerca de 222 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão) pela transferência de Neymar, mas o valor declarado à Receita Federal francesa teria sido de apenas 52,2 milhões de euros (R$ 284 milhões).

As buscas no Ministério da Economia e Finanças foram realizadas para coletar documentos e informações que possam ajudar a investigação. A DGFiP é responsável por fiscalizar as empresas e organizações que recebem benefícios fiscais do governo francês.

Neymar, que atualmente joga pelo PSG, não é alvo da investigação. O jogador brasileiro negou qualquer irregularidade nas negociações de sua transferência.