Simeone comenta discussão com Vini Jr.

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Diego Simeone, técnico do Atlético de Madri, minimizou o atrito que teve com Vinicius Junior durante o clássico pela Copa do Rei, que o Atleti venceu por 4 a 2.

Simeone e Vini tiveram uma discussão acalorada, que acabou rendendo um cartão amarelo ao treinador 'colchonero'.

Questionado na coletiva após o jogo, Simeone esfriou a polêmica e apenas pincelou o assunto: "Nada a comentar. Coisas do futebol. O mais importante é o time. Quando viram o que estava acontecendo antes do jogo (homenagem para Griezmann), é emocionante. Dá um extra que é difícil de explicar. O que ficará na memória é o grande jogo que a nossa equipe fez"

O brasileiro viveu noite de antagonista: além de Simeone, Vini Jr. teve atritos com De Paul, Witsel e Hermoso, foi caçado com faltas duras e ouviu gritos racistas da torcida do Atletico de Madrid.

