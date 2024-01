Manchester City lança camisa especial dedicada ao Ano Novo Chinês

O Manchester City divulgou, nesta sexta-feira, um vídeo apresentando a nova camisa lançada para celebrar o Ano Novo Chinês. A camisa é uma edição especial do clube e tem um design diferente do habitual.

O novo equipamento tem tonalidades mais claras, com predominância do azul claro e do branco. A gola é em V e tem detalhes em vermelho. O escudo do clube também é em vermelho e branco.

O design da camisa está sendo elogiado nas redes sociais. Muitos torcedores do City estão aprovando a mudança e acreditam que a camisa é bonita e elegante.

A camisa já está à venda no site oficial do clube

Veja o vídeo.

