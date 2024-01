Ex-campeão mundial de salto com vara morre aos 29 anos

Shawn Barber, ex-campeão mundial de salto com vara, morreu nesta quinta-feira, aos 29 anos, devido a complicações médicas que enfrentou ao longo dos últimos tempos.

“Mais do que ser um atleta incrível, Shawn era uma pessoa de bom coração que sempre colocava os outros à frente de si mesmo. É trágico perder uma pessoa tão boa, tão jovem.”, ressaltou o agente Paul Doyle em declarações à Associated Press, citadas no The Guardian.

Já depois de ter vencido o campeonato mundial de 2015 em Pequim, com a marca de 5,90 metros, Shann Barber conseguiu acumular novo recorde, em janeiro de 2016, no Reino Unido, quando atingiu os seis metros, tratando-se do atleta canadense com a melhor marca da história

