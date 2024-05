Adolescentes suspeitos de agredirem menino em escola são apreendidos em SP

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Dois adolescentes de 14 anos foram apreendidos na segunda-feira (6) por suspeita de agredirem o jovem Carlos Teixeira, de 13 anos, que morreu após ter sido espancado por colegas de uma escola estadual no litoral paulista.

Os jovens foram apresentados espontaneamente por seus genitores e encaminhados à Fundação Casa. A informação foi confirmada à reportagem pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Um terceiro suspeito foi identificado, mas, por ter 11 anos, não foi apreendido com base no Estatuto da Criança e do Adolescente. Diligências prosseguem, informou a polícia.

O caso citado é investigado pelo 1°DP de Praia Grande. Por se tratarem de menores de 18 anos, o nome dos envolvidos não foi divulgado. Por isso, a reportagem não conseguiu localizar a defesa dos adolescentes.

MÃE FALA EM FALTA DE PROVIDÊNCIAS

Michele de Lima Teixeira, mãe de Carlos, disse que o filho relatou para a família sobre a violência na escola, em Praia Grande. "Ele falou que não podia entrar no banheiro, porque quem vai para o banheiro apanha", lamentou.

A mãe de Carlos também disse que a primeira agressão ocorreu em 19 de março. "Foi por causa de um pirulito. O menino arrancou da mão dele e, quando ele [Carlos] pediu de volta, o menino deu dois socos no nariz dele. O arrastaram pelo pescoço e foi para dentro do banheiro, onde fizeram aquele vídeo", relatou.

Os pais procuraram a direção do colégio, exigindo providências. A mãe acredita que morte do filho é culpa da escola. "Um adulto vê as crianças apanhando, não só o meu filho, e fechar os olhos, fingir que nada aconteceu."

Carlinhos, como era conhecido, disse para a mãe que não queria mudar de escola, para poder defender os colegas menores dos agressores. O adolescente era o maior da turma e queria cuidar dos amigos.

A segunda agressão ocorreu em 9 de abril. Dois estudantes teriam pulado nas costas de Carlos. Quando chegou em casa, o adolescente contou o episódio aos familiares, que registraram a reclamação do adolescente em vídeo: "Quando eu respiro, dói as costas".

Nesta segunda agressão, Carlos foi atendido no Pronto-Socorro Central de Praia Grande e liberado. "Meu filho não fez um exame de urina, não fez nada. Meu filho gemendo por falta de ar, sem respirar", relembrou a mãe.

Depois, foi internado na UTI da Santa Casa de Santos, mas morreu sete dias depois. Teve três paradas cardíacas.

A polícia aguarda o resultado da perícia para definir o que ocasionou a morte e já ouviu dez pessoas.

De acordo com o Fantástico, da TV Globo, a vice-diretora da escola, professores e dois suspeitos, que são menores de 18 anos, estão entre os que já prestaram depoimento. Os nomes da maioria dos alunos que participaram das agressões contra Carlinhos já são de conhecimento dos policiais.

A Secretaria de Educação de São Paulo lamentou a morte do estudante. A pasta disse que a diretoria de ensino local instaurou uma apuração preliminar.