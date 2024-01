Como o Flamengo montou estratégia para jogos nos EUA e no Carioca no mesmo dia

BRUNO BRAZ E LUIZA SÁ

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) - O Flamengo viverá neste domingo (21) uma situação inusitada, tendo dois jogos, em países diferentes e por competições diferentes, algo que demandou uma estratégia montada pela comissão técnica de Tite.

O elenco principal do Flamengo realiza sua pré-temporada em Orlando, nos Estados Unidos, e fará um amistoso contra o Philadelphia Union (EUA), às 16h, com sua força máxima.

Há a possibilidade de o uruguaio De La Cruz fazer sua estreia com a camisa rubro-negra. O jogador ex-River Plate é o grande reforço da temporada até aqui.

Pouco depois, às 18h10, em João Pessoa, na Paraíba, uma equipe formada majoritariamente por jogadores sub-20 enfrentará o Nova Iguaçu pelo Campeonato Carioca.

Mesmo sem estar presente nesta partida do Estadual, a comissão técnica de Tite fez questão de fazer um acompanhamento do grupo nas semanas anteriores e dividiu funções.

A comissão observou o desempenho dos jovens na Copa São Paulo e também acompanhou um amistoso do time que inicia o Estadual contra o Olaria, que aconteceu nesta semana no CT Ninho do Urubu.

Além do técnico Mário Jorge, que comandará a equipe do Carioca, dois funcionários do clube estarão em contato com a comissão técnica de Tite e fornecerão informações e relatórios: Carlos Noval, diretor de transição, e Juan, gerente-técnico.

Os jogadores que mais se destacaram nos jogos iniciais da Copinha foram puxados para o período de preparação do Campeonato Carioca mesmo com o Flamengo ainda na disputa. O Rubro-Negro avançou para as semifinais da competição sub-20 após eliminar o Aster nos pênaltis.

"Conversamos com o Mário (Jorge), ele tem um grande trabalho. O time que ficou na Copinha continua evoluindo mesmo sem os principais jogadores e vamos com um time forte também para os outros jogos", afirmou Cléber Xavier, auxiliar de Tite.