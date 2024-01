Real vence o Almería nos acréscimos em jogo com decisões polêmicas do VAR

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O Real Madrid teve dificuldades para vencer o lanterna Almería, de virada, por 3 a 2, neste domingo (21), no Santiago Bernabéu, pelo Campeonato Espanhol.

O gol da virada foi marcado por Carvajal, já aos 54 minutos do segundo tempo.

O VAR roubou a cena na partida, com três decisões somente no segundo tempo.

Os gols do Almería foram marcados no primeiro tempo, por Ramazani, em menos de um minuto, e González.

Bellingham e Vinicius Junior também balançaram a rede pelo Real.

Com o resultado, os Merengues lideram o Espanhol, com 51 pontos, dois à frente do Girona, que ainda joga na rodada.

O Almería, por outro lado, é o último colocado, com 6 pontos.

O JOGO

O Almería dominou completamente as ações no primeiro tempo, especialmente por ter feito o seu primeiro gol em menos de um minuto.

Desatento, o Real Madrid sequer conseguiu chutar no gol durante toda a primeira etapa e foi para o intervalo perdendo por 2 a 0, em duas participações negativas de Nacho.

Após o intervalo, Ancelotti promoveu mudanças no time, que voltou com outra atitude, e conseguiu empatar o jogo em menos de 25 minutos.

O time não desistiu, mas a virada veio dos pés de Carvajal somente nos acréscimos do segundo tempo.

VAR EM AÇÃO

O grande personagem do jogo foi o VAR, utilizado para definir três lances:

- O primeiro gol do Real Madrid, ao assinalar pênalti;

- O que seria o terceiro gol do Almería, anulado por falta no início da jogada;

- O segundo gol do Real Madrid, considerado marcado por Vinicius Junior com o ombro, não com o braço.

LANCES IMPORTANTES

0x1 - Gol do Almería. Mal tinha começado o jogo quando Nacho errou um passe e entregou a bola para o ataque do Almería, que se formou rapidamente. Ramazani recebeu às costas da defesa e balançou a rede apesar de desvio de Kepa no primeiro minuto de jogo.

0x2 - Gol do Almería. Para o azar de Nacho, outro lance o envolvendo resultou em gol adversário. Ele fez um corte para o meio e a bola caiu no pé de Édgar González, que emendou um chutaço de rara felicidade. A bola foi no ângulo, em cima, sem chances de defesa para Kepa, aos 42 do primeiro tempo.

1x2 - Gol do Real Madrid. Após cruzamento na grande área, a bola bateu no braço de um defensor do Almería e a arbitragem assinalou pênalti ao revisar o lance no VAR. Bellingham chamou a responsabilidade e bateu no meio, rasteiro, para recolocar os merengues no jogo, aos 11 do segundo tempo.

Gol do Almería anulado. O Almería até fez o 3º em um contra-ataque, mas a jogada foi anulada no meio de campo por conta de uma falta de Lopy em Bellingham.

2x2 - Gol do Real Madrid. Vinicius Junior recebeu cruzamento no meio da área e, no meio de dois zagueiros, conseguiu bater de ombro na bola, aos 24 do segundo tempo, empatando o jogo para os donos da casa.

Gol do Real Madrid anulado. Após grande lançamento de Toni Kroos para Fran García, o lateral cruzou a bola para o meio e Bellingham acertou um chutaço, mas foi marcado impedimento no início da jogada.

3x2 - Gol do Real Madrid. Já no finzinho do jogo, o Real cruzou a bola na área e Bellingham desviou para a segunda trave. Carvajal chegou de carrinho, empurrando a bola para a rede e garantindo a virada.