Van Dijk admite seguir Klopp para fora do Liverpool: "Muito vai mudar"

Virgil van Dijk, capitão do Liverpool, deixou uma declaração bombástica nesta segunda-feira, ao recusar renovar seu contrato com o clube inglês. O zagueiro holandês tem vínculo até o final da próxima temporada e, agora, pode deixar a equipe de graça.

Questionado sobre a possibilidade de seguir as pisadas do técnico Jürgen Klopp, que também deixará o Liverpool no final da temporada, van Dijk afirmou que ainda não tomou uma decisão.

"É uma grande pergunta. Não sei. É verdade, as contas estão bem feitas. Não sei", disse o defensor.

"O clube terá uma grande tarefa em mãos, isso é bem sabido. Substituir, não só o treinador, mas toda a equipa técnica... Há muitas coisas que vão mudar", continuou.

"Estou muito curioso para ver qual será a direção a seguir, mas, quando isso for anunciado, veremos qual é a nossa situação. Não posso dizer grande coisa quanto a isso. Será o final da 'era Klopp', e eu ainda faço parte dela", prosseguiu.

"É por isso que não gosto de falar sobre isso. Vamos ver, no final da temporada. Esperamos ter o sucesso com que todos sonhamos, e, nessa altura, provavelmente, haverá maior clareza quanto àquilo que o clube quer para o futuro", completou.

A declaração de van Dijk é um duro golpe para o Liverpool. O zagueiro é um dos principais jogadores da equipe e, nos últimos anos, foi fundamental para as conquistas da Liga dos Campeões, do Campeonato Inglês e da Copa da Liga Inglesa.

Se van Dijk deixar o Liverpool, o clube terá que encontrar um substituto à altura. O defensor é considerado um dos melhores do mundo na sua posição.

