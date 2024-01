Recheado de estrelas Flamengo terá sérios problemas com convocações

(UOL/FOLHAPRESS) - Em busca dos melhores reforços, o Flamengo contratou jogadores de seleções e agora deve ter desfalques em importantes momentos da temporada. Com quatro uruguaios e um chileno que costumam ser convocados, o clube ainda pode ter atletas chamados por Dorival Jr no Brasil.

De La Cruz e Matias Viña são os reforços do Flamengo até o momento. Os dois são titulares da seleção do Uruguai. Arrascaeta e Varela são frequentemente convocados também.

Erick Pulgar é titular da seleção do Chile. O clube ainda busca outros nomes como Léo Ortiz, que já foi convocado recentemente.

O ano tem amistosos, Copa América e Eliminatórias. São duas datas para jogos não oficiais, um mês da competição da Conmebol e três meses da disputa de vagas para a Copa do Mundo no segundo semestre.

O Brasileiro não vai parar durante a Copa América e quem for convocado perderá nove rodadas do torneio. É um prejuízo inegável para o clube.

A CBF só para os campeonatos nas Datas Fifas e Eliminatórias. No entanto, haverá jogos das quartas e das semifinais da Copa do Brasil poucos dias depois das datas das Eliminatórias, diminuindo o tempo de descanso dos atletas.

SELEÇÃO BRASILEIRA TAMBÉM DEVE LEVAR GENTE

Dorival Júnior não vai aliviar para os clubes e avisou que a prioridade é a seleção. Em sua apresentação como treinador da do Brasil, ele lembrou que nunca barrou uma convocação quando dirigia os clubes.

Campeão pelo Flamengo, Dorival sabe que tipo de soluções os jogadores podem dar a ele na seleção. Pedro e Gabigol foram dois que brilharam nas conquistas da Libertadores e da Copa do Brasil com o treinador.

"Já sofri bastante com tudo isso, mas nunca tirei a possibilidade de o profissional estar à frente do seu maior sonho, não acho direito isso. Eu sei o quanto pesa a saída desses jogadores, mas também o quanto são importantes dentro da seleção. Eu já vivi o outro lado, e agora vou ter que pensar nessa forma e me colocar na situação de treinador do lado oposto", disse Dorival Júnior, em 11 de janeiro

Tite já desconvocou jogadores do Flamengo quando era da seleção. Segundo o coordenador da época, Juninho Paulista, a entidade entendeu o pedido do presidente Rodolfo Landim e tirou da lista um terceiro atleta que seria convocado, chamando apenas dois do Flamengo. Ele não deu o nome do atleta nem falou em qual convocação isso aconteceu.

O Flamengo tenta montar o elenco com pelo menos dois por posição. Além de uma possível queda técnica ou problemas físicos, o clube também observa essa situação.

"Com o tamanho do Flamengo, acredito que dois atletas em cada posição são importantes. É inevitável um decréscimo técnico, um problema físico, uma convocação. O Flamengo enquanto instituição tem que ter uma equipe forte. Tenho colocado isso para eles. O técnico vai agradar 11 que vão ficar contentes, cinco vão entrar e vão ficar um pouco satisfeitos. Os outros não vão gostar, mas vão ter o meu respeito e o trabalho. Na outra semana podem estar nesses 11", disse Tite.

VEJA AS DATAS DE SELEÇÕES DE 2024

18 a 26 de março - Amistosos

3 a 11 de junho - Amistosos

14 de junho a 14 de julho - Copa América e Euro

2 a 10 de setembro - Eliminatórias

7 a 15 de outubro - Eliminatórias

11 a 19 de dezembro - Eliminatórias

AS COMPETIÇÕES

Carioca: As semifinais estão marcadas para os dias 10 e 17 de março. A grande final será disputada nos dias 31 de março (ida) e 7 de abril (volta).

Copa do Brasil: O Fla entra na competição na terceira fase com as seguintes datas: 1° de maio (ida) e 21 de maio (volta). As outras são oitavas de final em 31 de julho (ida) e 7 de agosto (volta), quartas de final em 28 de agosto (ida) e 12 de setembro (volta), semifinais em 2 de outubro (ida) e 17 de outubro (volta) e final em 3 de novembro (ida) e 10 de novembro (volta).

Libertadores: As datas-base da fase de grupos são 3, 10 e 24 de abril, 8, 15 e 29 de maio. As oitavas são 14/08 e 21/08, as quartas 18/09 e 25/09, a semifinal 23/10 e 30/10 e a final 30/11.

Brasileiro: A CBF ainda não divulgou a tabela detalhada, mas a competição acontece entre 14/04 e 08/12.

