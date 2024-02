Amiga de vítima de Daniel Alves conta tudo: "A jogou no chão"

Começou nesta manhã de segunda-feira, o julgamento do caso em que Daniel Alves é acusado de agressão sexual contra uma mulher de 23 anos, na madrugada de 30 para 31 de dezembro de 2022, no banheiro da discoteca Sutton, localizada na Catalunha.

A primeira testemunha a depor na Audiência de Barcelona foi uma amiga da suposta vítima, presente na referida noite, que denunciou a "atitude insistente" do jogador brasileiro com ambas:

"Ele colocou a mão nas minhas costas e quase tocou no meu corpo. Eu fui para o outro lado da mesa, praticamente sozinha".

"Ele a agarrou, a jogou no chão e disse algo como 'Você é minha p**'. Certamente, ela recebeu tratamento psicológico, porque eu fiquei com ela e ela me contou", afirmou a testemunha, conforme reproduzido pelo jornal espanhol Marca.

"A prima da denunciante me chamou e disse que ela precisava ir embora. Eu a conheço desde os três anos e nunca a vi chorar daquela maneira. Ela me disse 'Ele me levou para lá, me machucou muito'", continuou.

"Ela não queria denunciar, foi muito difícil para nós, na verdade. Ela estava em choque. Até hoje, está muito mal, perdeu muito peso, está ansiosa. Ela reduziu o círculo de amigos porque não confia em ninguém. Ela está sempre pensando que alguém vai olhar para ela", completou a testemunha.

