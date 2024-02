Manchester City leva susto, mas vence e sai na frente na Champions League

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL-FOLHAPRESS) - O Manchester City venceu o Copenhague por 3 a 1 e largou na frente nas oitavas de final da Champions League. A partida aconteceu nesta terça-feira (13) no estádio Parken, na Dinamarca. De Bruyne, Bernardo Silva e Foden marcaram para os ingleses. Mattsson descontou.

O Manchester City venceu os seus últimos nove jogos pela Liga dos Campeões. É sua melhor sequência na história da Champions. O time ainda manteve a marca de fazer três gols em todas as partidas da competição.

Kevin De Bruyne foi um dos principais jogadores em campo na estreia dele na Champions na temporada. Ele voltou no começo do ano após grave lesão e coleciona ótimos números desde então.

Os times decidem a vaga nas quartas da Champions apenas no dia 6 de março, desta vez no Etihad Stadium, casa do atual campeão do torneio. O City volta a campo no sábado, às 14h30 (de Brasília), quando recebe o Chelsea. O Copenhague joga no domingo diante do Silkeborg.

Os dinamarqueses são considerados os grandes azarões da competição. Essa foi apenas a segunda vez que a equipe conseguiu avançar para as oitavas de final. Na fase de grupos, ficou atrás do Bayern de Munique, desbancando Manchester United e Galatasaray.

COPENHAGEN

Grabara, Jelert, Vavro, McKenna e Diks; Gonçalves (Oscar Höjlund), Falk, Mattsson (Larsson) e Claesson (Cornelius); Elyounoussi e Achouri (Sörensen). T,: Jacob Neestrup.

MANCHESTER CITY

Ederson, Walker, Rúben Dias, Stones e Aké; Bernardo Silva (Matheus Nunes), Rodri, Foden e De Bruyne; Grealish (Doku) e Haaland.

T.: Pep Guardiola.Local: Estádio Parken - Copenhague, Dinamarca

Árbitro: José Maria Sánchez (ESP)

Auxiliares: Raúl Cabañero (ESP) e Iñigo Prieto (ESP)

VAR: Juan Martínez Munuera (ESP)

Cartões amarelos: Claesson, Falk, Diks, Jacob Neestrup (técnico) (COP)

Cartões vermelhos: -

Gols: De Bruyne (aos 10 minutos do primeiro tempo), Mattsson (aos 33 minutos do primeiro tempo), Bernardo Silva (aos 45 minutos do primeiro tempo), Foden (aos 46 minutos do segundo tempo)

