Mourinho diz ter sido eliminado "por alguém que entende pouco de futebol"

Atualmente sem clube após sua demissão da AS Roma, José Mourinho expressou, nesta quinta-feira, suas primeiras palavras sobre a saída do clube italiano. Em entrevista ao Football.com, do qual é embaixador, o treinador português criticou severamente os proprietários do clube transalpino.

"As competições europeias estão prestes a começar, especialmente a Liga dos Campeões, talvez a competição mais importante do calendário mundial. Não estarei presente nessas fases finais, não porque fui eliminado, mas por ter sido 'eliminado' por alguém que entende pouco de futebol. A vida é assim, cheia de altos e baixos, e estou subindo, apesar da demissão tão inesperada quanto injusta. Mas voltarei, ainda mais determinado e confiante, para esses jogos da UEFA", afirmou Mourinho, conforme citado pelo portal pulsesports.

"Participei de muitos jogos e cheguei várias vezes à final. São realmente jogos especiais, para nós, treinadores, para os adeptos e, claro, para os jogadores. Portanto, tenho experiência e conhecimento suficientes para saber como avançar, mesmo quando enfrentamos adversários com um potencial muito superior ao nosso", prosseguiu.

"Nesta fase, sempre tenho em mente o seguinte: no primeiro jogo, jogamos sempre para vencer; no segundo, sabemos o que é necessário para avançar para a próxima fase - vencer por um gol, empatar ou até perder por um ou dois gols. E os jogos eliminatórios são gerenciados com base nisso", concluiu.

