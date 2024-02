Palmeiras pode ter recorde em Barueri, mas segue insatisfeito sem o Allianz

FLAVIO LATIF

SÃO PAULO, SP (UOL-FOLHAPRESS) - O Palmeiras vendeu mais de 25 mil ingressos para o clássico contra o Corinthians, amanhã (18), às 18h (de Brasília), pelo Campeonato Paulista, e pode ter recorde de público como mandante na Arena Barueri.

Mesmo assim, o clube segue insatisfeito com a Real Arenas - braço da WTorre que cuida do Allianz Parque - por ter que jogar uma partida tão importante, com potencial de 40 mil torcedores, longe de sua casa pela falta de manutenção do gramado.

O público do final de semana já está entre os três maiores do Palmeiras atuando como mandante na Arena Barueri. O Alviverde atuou para mais de 20 mil pessoas no estádio em três ocasiões: final da Copa do Brasil de 2012 contra o Coritiba (28.557), semifinal da Copa do Brasil de 2012 contra o Grêmio (26.225) e justamente um clássico contra o Corinthians pelo Brasileirão de 2022 (23.973) - marca já superada.

Mesmo com esse ponto positivo, o Palmeiras preferia ter o Allianz à disposição. O clube entende que o clássico levaria pelo menos 40 mil torcedores ao estádio, além de impactar diretamente nas receitas do clube.

Como publicou Danilo Lavieri, colunista do UOL, no ano passado, o Verdão garantiu mais de R$ 12 milhões de receita líquida com as partidas do Estadual e, em 2024, esse número vai ser bastante inferior.

A reportagem procurou a Real Arenas, que preferiu não dar um prazo para resolver o problema do Allianz Parque. O estádio foi interditado pela Federação Paulista há duas semanas pela baixa qualidade do gramado.

Por conta do problema com o Allianz, o Palmeiras já pediu a mudança de local contra o Mirassol (24/02), daqui a duas rodadas. Se o Alviverde não conseguir receber o Botafogo-SP no Allianz (10/03), a equipe só voltará a atuar em casa no mata-mata do Paulista.

ÚLTIMO DÉRBI EM BARUERI TEVE VITÓRIA FÁCIL DO PALMEIRAS

Palmeiras e Corinthians se enfrentaram na Arena Barueri pela última vez em abril de 2022, pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Vitor Pereira poupou os titulares do Corinthians, e o Palmeiras venceu com muita facilidade: 3 a 0 com gols de Gustavo Gómez, Dudu e Rony.

