Kylian Mbappé assina contrato com o Real Madrid, diz jornal

Kylian Mbappé está confirmado para integrar o Real Madrid na próxima temporada. Poucas dúvidas persistem sobre o futuro do astro francês, que deixará o Paris Saint-Germain no término desta temporada para se juntar ao clube da capital espanhola.

O acordo está selado, e no início desta semana, o diário Marca divulgou a notícia. Segundo o jornal espanhol, o jogador já assinou seu contrato com os merengues, sem especificar a data exata, mas sugerindo que o atleta assinou os documentos nos primeiros dias de fevereiro, iniciando um contrato de cinco anos com o prestigiado clube.

Este desfecho marca o fim de uma saga que se arrasta há cinco anos, apesar do interesse do Real Madrid desde os primeiros passos de Mbappé no Monaco. Florentino Pérez finalmente conseguiu o alvo tão desejado, e uma nova era está prestes a começar em Madrid.

Mbappé certamente se tornará o jogador mais bem remunerado da equipe, recebendo entre 15 e 20 milhões de euros líquidos por ano (64,5 e 86 milhões de reais), além de bônus. Esses valores são significativamente menores do que os anunciados anteriormente e, logicamente, inferior ao seu salário em Paris, que gira em torno de 32 milhões de euros (cerca de 137 milhões de reais) líquidos por temporada. Conforme a imprensa espanhola, o prêmio de assinatura não deve ser excessivo, podendo ficar em torno de 50 milhões de euros líquidos (cerca de 265 milhões de reais).

