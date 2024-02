Real Madrid garante Mbappé e já trabalha no próximo craque

O mercado de transferências de inverno fechou há menos de um mês, mas o Real Madrid já está de olho na janela de verão, onde pretende reforçar o elenco de Carlo Ancelotti com jogadores de peso.

Os merengues já garantiram a contratação de Kylian Mbappé, que está em fim de contrato com o Paris Saint-Germain e já sinalizou que não tem intenção de renovar. Isso significa que, ao que tudo indica, ele chegará ao Santiago Bernabéu a custo zero no final da temporada.

No entanto, a diretoria liderada por Florentino Pérez não está satisfeita e, de acordo com o jornal espanhol Marca, já está trabalhando diretamente no recrutamento de Alphonso Davies.

O vínculo do lateral-esquerdo canadense com o Bayern de Munique termina em junho de 2025 e ele já teria um acordo verbal com o Real Madrid. Resta agora que os dois clubes cheguem a um acordo sobre a transferência.

O Bayern pede 50 milhões de euros por Davies, mas o Real Madrid prefere negociar por um valor de 35 milhões de euros.

A contratação de Davies seria uma grande aposta do Real Madrid para o futuro. O jogador é considerado um dos melhores laterais-esquerdos do mundo e tem apenas 22 anos.

