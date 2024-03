Abel admite processar dirigente que o chamou de "português de me***"

Abel Ferreira não descartou, este sábado (9), a possibilidade de vir a avançar com um processo contra Carlos Belmonte, diretor do futebol do São Paulo, que, no último fim de semana, o chamou "português de me***", após o clássico contra o Palmeiras.

Na conferência de imprensa que ocorreu após o triunfo conquistado pelo Palmeiras contra o Botafogo-SP, por 1-0, o treinador português disse ter um "coração grande", capaz de perdoar qualquer um e incapaz de "combater ódio com ódio". Ainda assim, sublinhou que "há limites para tudo", pelo que pode tomar medidas.

"Eu não conheço esse senhor, nunca falei com ele, se calhar é uma pessoa espetacular. Entendo o calor do jogo, porque, quando chutei o microfone, ninguém sabe o porquê, e não fui o único", começou por afirmar, citado pelo portal Globoesporte.

"Há treinadores que apontam o dedo na cara dos árbitros. Fui punido, castigado e cumpri por isso. Ninguém quis saber que, aos 94 minutos de uma final, houve um escanteio claro a nosso favor e o árbitro não viu. Eu sou um ser humano, tenho emoções", prosseguiu.

"Eu espero não dar mais trabalho. Já disse à Leila [Pereira, presidente do clube] que pode despedir o advogado, não precisa de me defender mais. Mas espero o mesmo tratamento para os outros que há para mim", completou.

