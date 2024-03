Presidente do Napoli 'perde a cabeça' e agride cinegrafista em Barcelona

Aurelio De Laurentiis, presidente do Napoli, voltou a ser o centro das atenções, mas desta vez pelos piores motivos. Durante entrevista de Matteo Politano à imprensa, antes do jogo contra o Barcelona, o mandatário italiano perdeu a cabeça e empurrou um cinegrafista com força.

De Laurentiis não escondeu a frustração com a presença de alguns profissionais no gramado e precisou ser afastado da área com o rosto transtornado.

Após o empate em 1 a 1 na Itália, Barcelona e Napoli se enfrentam nesta terça-feira para decidir quem avança às quartas de final da Liga dos Campeões.

Pode ver o momento aqui.