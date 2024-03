"Todos irão se arrepender do que fizeram ao Dani Alves. A vítima mentiu"

Ney Alves, irmão de Dani Alves, usou o Instagram nesta quinta-feira (23) para responder à ex-ministra da Igualdade da Espanha, Irene Montero, sobre a possível soltura do jogador mediante pagamento de fiança de 1 milhão de euros. Montero havia dito que "homens poderosos podem comprar sua liberdade".

"Não, Irene. Se Alves for solto hoje é porque o juiz vê contradições na versão da vítima", escreveu Ney, defendendo a inocência do irmão: "Daniel é inocente".

"Todos irão arrepender-se do que fizeram do Dani Alves. A vítima mentiu", completou em outra publicação.

Daniel Alves terá, ainda, que entregar os dois passaportes e se manter afastado da vítima, além de que não poderá estabelecer qualquer tipo de contato com a mesma, e terá, ainda, de se apresentar, todas as semanas, junto as autoridades.

Recorde-se que o ex-Barcelona foi considerado culpado de um estupro cometido em dezembro de 2022, sobre uma mulher que, na época tinha 23 anos de idade, banheiro da discoteca Sutton, situada em Barcelona.



© X Instagram Ney Alves



© X Instagram Ney Alves

Leia Também: Defesa de Daniel Alves quer pagar fiança com dinheiro da receita federal espanhola

Leia Também: A inesperada reação da 'ex' de Daniel Alves à liberdade condicional