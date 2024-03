Al-Hilal, de Jorge Jesus, mira Raphinha com proposta milionária

O Al-Hilal, clube saudita comandado por Jorge Jesus e que já conta com Neymar, Michael e Malcom em seu elenco, está de olho em mais um brasileiro: Raphinha, do Barcelona. Segundo o jornal espanhol "Sport", o time árabe estuda uma oferta que pode chegar a 100 milhões de euros (R$ 540 milhões) pelo atacante.

Raphinha, de 27 anos, foi titular na recente vitória do Brasil sobre a Inglaterra em um amistoso. Ele chegou ao Barcelona em 2022 por 58 milhões de euros, mas a proposta do Al-Hilal seria extremamente vantajosa em termos financeiros. O salário oferecido ao jogador seria o triplo do que ele recebe atualmente no clube catalão.

Revelado nas categorias de base do Avaí, Raphinha se profissionalizou no futebol português, defendendo Vitória de Guimarães e Sporting. Posteriormente, jogou no Rennes, da França, e no Leeds United, da Inglaterra, antes de se transferir para o Barcelona.

Se a proposta do Al-Hilal se concretizar, será a maior transferência da história do futebol árabe.

Vale destacar que, apesar do interesse do Al-Hilal, Raphinha ainda não deu sinais de que deseja deixar o Barcelona.

Leia Também: Manchester United está disposto a pagar R$ 216 milhões por volante da seleção, diz jornal