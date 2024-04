Filho de Will Smith posta foto com camisa do São Paulo e web reage; veja

Jaden Smith, filho do ator Will Smith, causou alvoroço nas redes sociais neste domingo ao compartilhar fotos usando a camisa do São Paulo. O jovem de 25 anos apareceu em seu perfil oficial vestindo o uniforme do clube brasileiro, gerando grande repercussão entre os internautas.

O "fardamento" escolhido pelo ator e músico é o da atual temporada, fornecido pela empresa New Balance ao time do Morumbi. As imagens chamaram a atenção dos fãs, que não deixaram de expressar seu entusiasmo nos comentários em português. Alguns deles foram: "made in Cotia", "Escolheu ser Tricampeão do mundo né?!", "Tira o casaco, bota a camisa do São Paulo", "maior do Brasil", entre outros.

[Legenda]© Instagram

Julio Casares, presidente do São Paulo, também marcou presença na publicação de Jaden. O mandatário escreveu "Juntos pelo São Paulo!", acompanhado de diversas figuras de uma bandeira com as cores preto, branco e vermelho. O perfil oficial do clube paulista no Instagram também participou da divulgação, republicando as fotos em seus stories e comentando três corações, um com cada cor característica.

O São Paulo tem um desafio pela frente na 4ª rodada do Brasileirão. Depois de vitórias sobre o Atlético-GO e o Barcelona de Guayaquil, respectivamente pelo Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores, os comandados de Luis Zubeldía enfrentarão o Palmeiras no MorumBis nesta segunda-feira, dia 29, às 20 horas (horário de Brasília).