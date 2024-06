Flamengo retoma maior patrocínio após rescisão no Corinthians

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - O rompimento da Vai de Bet com o Corinthians faz o Flamengo retomar o posto de detentor do maior patrocínio master do Brasil.

O QUE ACONTECEU

O Fla voltou ao topo do ranking com seu contrato de R$ 105 milhões em 2024 com a Pixbet. O valor era de R$ 85 milhões, mas foi revisto para este ano e aumentou. No ano que vem, o montante subirá para R$ 110 milhões, e a quantia para os dois anos seguintes, em caso de renovação automática, pulará para R$ 125 milhões.

O Palmeiras aparece em segundo e virou novamente o paulista com o maior patrocínio. A Crefisa paga anualmente ao clube R$ 81 milhões fixos. O São Paulo vem logo atrás, com R$ 52 milhões da Superbet.

O Corinthians perdeu o contrato de R$ 123 milhões por ano com a Vai de Bet. A empresa anunciou nesta sexta (7) que decidiu rescindir o contrato na esteira do escândalo do "laranja" na intermediação.

VALORES DOS PATROCÍNIOS MÁSTER DOS TIMES DA SÉRIE A EM 2024

*Ranking feito com valores fixos

1 - Flamengo - Pixbet: R$ 110 milhões

2 - Palmeiras - Crefisa: R$ 81 milhões

3 - Vasco - Betfair: R$ 70 milhões

4 - São Paulo - Superbet: R$ 52 milhões

5 - Fluminense - Superbet: R$ 42 milhões

6 - Grêmio - Banrisul: 30 milhões

7 - Inter - Banrisul: 30 milhões

8 - Botafogo - Parimatch: R$ 27,5 milhões

9 - Cruzeiro - Betfair: 25 milhões

10 - Bahia: Esportes da Sorte: R$ 19 milhões

11 - Atlético-MG - Betano: R$ 18 milhões

12 - Fortaleza - Novibet: 17,5 milhões

13 - Athletico-PR - Esportes da Sorte: R$ 17 milhões

14 - Juventude - Stake: R$ 15 milhões

15 - Atlético-GO - Blaze: R$ 14 milhões

16 - Vitóri - Betsat: Valor não divulgado

17 - Criciúma - EstrelaBet: Não divulgado

18 - Cuiabá - Drebor: Não divulgado

19 - Bragantino - Aasas: Não divulgado

20 - Corinthians - sem patrocinador máster após a rescisão da Vai de Bet, que pagava R$ 123 milhões