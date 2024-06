Inter vence o Delfín e tem chance de ir às oitavas da Sul-Americana

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - Mesmo com polêmica de arbitragem, o Internacional venceu o Delfín (EQU) por 1 a 0, neste sábado (8), e conquistou a classificação aos playoffs das oitavas de final da Copa Sul-Americana, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul.

Lucas Alario marcou o gol da vitória colorada pela última rodada da fase de grupos.

O Inter fez um primeiro tempo morno em volume de jogo, com poucas chances reais de balançar a rede, mas o clima esquentou com a arbitragem.

Aos 28 minutos, Aranguiz infiltrou em velocidade pela esquerda, sofreu uma carga dentro da área e caiu. Na sobra, Alario bateu em cima da marcação, e o árbitro apontou que estava tudo normal.

Houve muita reclamação dos jogadores colorados, que pediram penalidade em cima do volante chileno. Inclusive, alguns atletas chegaram a se estranhar no momento do lance, com empurra-empurra e bate boca.

Alario faz o único gol da partida

O Delfín foi até Caxias do Sul para jogar fechado e tentar uma chance no contra-ataque, saindo pouquíssimas vezes de seu campo de defesa. Isso tornou a partida bastante truncada, com muitas faltas e bolas paradas no meio de campo.

O Inter aproveitou pouco a grande posse de bola que teve - mais de 70% no total - mas ainda assim teve as melhores oportunidades, principalmente nas jogadas de Alan Patrick.

Aos 22 da segunda etapa, foi Alan Patrick quem iniciou a jogada do gol de Alario. O camisa mandou a bola na área, em cobrança de escanteio, para Vitão ajeitar de cabeça. Lucas Alario antecipou bem a marcação, se esticou todo e desviou para enganar o goleiro, que não conseguiu chegar na bola.

O placar permaneceu 1x0 até o fim, com apenas mais 5 finalizações no alvo de ambos os lados, mas foi o suficiente para garantir a chance de avanço do Inter aos playoffs.

FICHA TÉCNICA

Internacional 1 x 0 Delfín

Competição: 6ª rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana

Local: Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul

Data e hora: 8 de junho de 2024, às 21h30

Árbitro: Felipe González

Assistentes: Alejandro Molina e Gabriel Ureta

Amarelos: Wanderson (Inter); Mariano Miño, Nicolás Goitea (Delfín)

Vermelho: nenhum

Gols: Alario, 22/2ºT (Inter)

Inter: Fabrício; Hugo Mallo (Bustos), Vitão, Robert Renan e Renê; Fernando, Aránguiz (Lucca) e Bruno Henrique (Wanderson); Wesley, Alan Patrick e Lucas Alario. Técnico: Eduardo Coudet.

Delfin: Heras; Cuero, Goitea, Gariglio e Elordi; Humanante, Reyes, Mejia e Miño; Messiniti (Alman) e Angulo. Técnico: Juan Pablo Buch.