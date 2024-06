Fortaleza vence CRB nos pênaltis e é tricampeão da Copa do Nordeste

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Após vitória sobre o CRB neste domingo (9), o Fortaleza conquistou o tricampeonato da Copa do Nordeste. O feito aconteceu após time comandado por Juan Pablo Vojvoda vencer nos pênaltis por 5 a 4, após perder no tempo regulamentar por 2 a 0. A partida da final foi realizada no estádio Rei Pelé.

A marca deste domingo deixou o Fortaleza com o terceiro título do Leão do Pici na competição regional, o segundo nos últimos três anos.

O time alagoano balançou as redes duas vezes com João Neto aos 22 e 41 minutos do segundo tempo.

Como venceu por 2 a 0 o jogo de ida, o Fortaleza poderia perder por um gol de diferença que seria campeão da Copa do Nordeste. Mas o CRB lutou e buscou a vitória por 2 a 0, levando a decisão para os pênaltis.

Já nas cobranças, o Fortaleza se saiu melhor ao acertar todos os gols, enquanto o CRB perdeu com um chute por cima do travessão realizado por Anselmo Ramon.