Criança de 9 anos morre após acidente de Superbike

O motociclismo está de luto. Lorenzo Somaschini, de apenas nove anos, não resistiu aos ferimentos de um acidente sofrido na última sexta-feira, no circuito de Interlagos, em São Paulo. O pequeno Lorenzo competia na prova Junior Cup, inserida na Superbike Brasil.

"O argentino, natural de Rosário, estava internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, sob cuidados médicos intensivos e, infelizmente, não resistiu", informou a organização do Superbike Brasil.

"Logo que caiu na saída do Pinheirinho, o piloto foi prontamente atendido no local pela equipe médica na ambulância. Em seguida foi encaminhado para a sala de emergência do autódromo, onde houve a estabilização do seu quadro clínico. Após esse procedimento, foi realizada a remoção médica, em unidade de suporte avançada (UTI móvel) para o Hospital Geral da Pedreira, onde permaneceu até à madrugada de sábado, seguindo todos os protocolos médicos até ser feita a transferência para o Hospital Albert Einstein.