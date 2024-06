Os esportes mais novos (e os mais antigos) das Olimpíadas modernas - De quatro em quatro anos, o mundo prende a respiração enquanto os atletas mais prestigiados do planeta competem no evento esportivo mais difícil da história: os Jogos Olímpicos. Mas você sabia que as Olimpíadas modernas como as conhecemos hoje só foram introduzidas em 1896, depois que foram proibidas pelo imperador romano Teodósio I em 393 d.C.? Mas quais são os esportes mais antigos a aparecer nas Olimpíadas desde que ela renasceu? E quais foram as novas inclusões na lista? Clique na galeria a seguir e prepare-se para a maior competição da Terra!

© Getty Images