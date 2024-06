Favoritos ou zebras? Messi opina sobre a luta pelo título da Copa América

Lionel Messi, capitão da seleção argentina e craque do Paris Saint-Germain, não esconde a força do Brasil na disputa pela Copa América de 2024. Em entrevista à TyC Sports, o camisa 10 reconhece o potencial do rival e o coloca como um dos principais candidatos ao título, mas ressalta que a competição será equilibrada e aberta.

"O Brasil tem uma equipe muito forte e competitiva. Como a Argentina, eles são sempre candidatos e vão querer ganhar a Copa América", afirmou Messi. O astro argentino também lamentou a ausência de Neymar, lesionado no joelho, mas reconhece a qualidade do elenco brasileiro. "É uma pena [a ausência do Neymar]. Mas o Brasil tem uma enorme quantidade de talentos. Se Neymar não está bem, eles têm muitos outros jogadores de alto nível."

Para Messi, a disputa pelo título vai além da Argentina e do Brasil. O craque citou Equador, Uruguai e Colômbia como seleções que merecem atenção e podem surpreender. "Hoje, somos os campeões do mundo, mas isso não nos garante facilidade na Copa América. Vai ser uma competição equilibrada. O Equador tem uma geração de jovens talentosos, intensos e fisicamente fortes. A Colômbia e o Uruguai também são times muito competitivos. E o Brasil, claro, dispensa comentários", analisou o jogador do Inter Miami.

Estreia da Argentina

Impulsionada pela conquista do Mundial de 2022, a Argentina inicia sua campanha na Copa América nesta quinta-feira, 20, às 21h (horário de Brasília), em duelo contra o Canadá. O grupo da Argentina ainda inclui Peru e Chile, prometendo desafios intensos na busca pelo bicampeonato continental.

