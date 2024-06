Lionel Messi revela qual foi o pior adversário que já enfrentou

Lionel Messi concedeu uma entrevista detalhada ao seu sobrinho, Tomás Messi, no canal de YouTube 'Dispuestos a Todo', onde compartilhou alguns dos segredos mais bem guardados de sua extensa carreira.

Questionado sobre o pior adversário que já enfrentou, o atacante do Inter Miami não hesitou em responder: "Eu e Sergio Ramos tivemos muitas disputas. Foi o jogador com quem mais tive duelos intensos. Depois, fomos companheiros de equipe [no Paris Saint-Germain], mas nos Clássicos sempre nos enfrentamos".

Sobre o ambiente na seleção argentina, Messi destacou dois jogadores do Benfica: "Otamendi é o que se veste melhor, e Di María é o mestre no preparo do mate".

"E De Paul é o mais desorganizado", acrescentou o internacional albiceleste, que confessou estar quase fluente em inglês: "Pouco a pouco, estou me soltando para falar. Acho que esse é o segredo, soltar-se e se animar a falar".

Leia Também: Primeiro reforço de Mourinho pode ser um 'velho conhecido' do United