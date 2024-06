Primeiro reforço de Mourinho pode ser um 'velho conhecido' do United

José Mourinho ainda aguarda reforços no Fenerbahçe. Apesar de vários nomes terem sido mencionados como possíveis alvos do clube turco, até agora nenhum deles foi oficializado. Nas últimas horas, surgiu mais um nome familiar: Victor Lindelof, zagueiro sueco que trabalhou com Mourinho no Manchester United.

Segundo informações do jornalista Florian Plettenberg nesta terça-feira, o internacional sueco, que foi contratado pelo Manchester United ao Benfica no verão de 2017 por 35 milhões de euros, pode estar de mudança para a Turquia, com o clube inglês inclinado a aceitar uma proposta, especialmente porque o jogador de 29 anos tem apenas mais um ano de contrato.

Durante a passagem de Mourinho pelo Manchester, Lindelof atuou em 45 jogos.

Understand Fenerbahçe Istanbul is indeed interested in Victor #Lindelöf!



… with Manchester United would also be open to a sale of the 29 y/o. Contract valid until 2025.



If Lindelöf were to leave, it could mean #MUFC will sign two central defenders.



